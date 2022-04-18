الصحة تسجل «صفر» وفيات بسبب #كورونا و133 إصابات جديدة #عاجل 

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين 18 أبريل 2022، عن تسجيل «صفر» وفيات بسبب كورونا، كما تم تسجيل 133 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 752,705 حالة. وتسجيل 259 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 739,296 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل «صفر» وفيات ليستقر إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند 2069 حالة. «الصحة»: يفضل تناول الكافيين قبل النوم من 4 إلى 6 ساعات وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (63,824,676 ) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.