أول تعليق من كلوب على غياب محمد صلاح عن التهديف

أكد يورجن كلوب المدير الفني بنادي ليفربول الإنجليزي بأن محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني و نجم الريدز يحتاج إلى للقليل من الحظ من أجل عودته لهز شباك المنافسين.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر يونايتد “عودة محمد صلاح للتسجيل مسألة وقت فقط”.

وتابع : “ما يمر به محمد صلاح أمر طبيعي، وفي مباراة مانشستر سيتي الأخيرة قدم أداء رائعا للغاية، لقد كنت سعيدًا بأدائه”.

وأضاف: “إنه بحاجة للقليل من الحظ لكي يعود لتسجيل الأهداف، لكني متأكد من أنه سيأتي قريبًا”.

وأكمل : “بالفعل تحدثنا، لكننا أجرينا الكثير من المحادثات على مدار الوقت ولكن ليس للحديث عن موقفه الحالي بشأن التهديف”.

واتم: “أحاديثنا خلال الوقت الذي نقضيه معًا، تكون حول أدواره في الملعب وبعض التعليمات التي أمنحها له”.