بعد أزمة مباراة الأهلي المصري.. الرجاء المغربي لـ”الوئام”: هذه طلباتنا إلى الاتحاد الافريقي

تحدث عبد الإله براهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي عن كواليس جديدة في أزمة مباراة الأهلي المصري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال براهيمي في تصريحات خاصة :”نرغب في حضور 60 ألف متفرج في لقاء الإياب والاستفادة من الدعم الجماهيري”.

وتابع :”سنطلب عدم تواجد مهدي عبيد في أي مباراة لنا بدوري أبطال إفريقيا نهائيًا.

وشدد براهيمي على أن الرجاء لن يصمت على حقوقه بعد فضيحة مباراة الذهاب مشددا على أن تلك النوع من الأخطاء التحكيمية التي تورط سمعة الكرة الأفريقية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك رقابة على حكام تقنية الفيديو.