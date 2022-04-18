قضية فساد كبرى تهز إسبانيا بسبب بيكيه..”الوئام” تكشف التفاصيل

فجرت صحيفة “إل كونفدنسيال” الإسبانية، مفاجأة بنشرها تقرير مدعم بتسريبات صوتية عن تورط جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، في قضية فساد مع رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روباليس.

القضية بدأت في عام 2018، بعدما وافق روباليس على مقترح بيكيه، لتحويل بطولة السوبر الإسباني، لبطولة رباعية من أجل زيادة قيمة حقوق البث التليفزيوني لها، وبدأ الأخير في البحث عن مشترين محتملية للبطولة.

وجرت مفاضلة بين ملعبي كامب نو، معقل برشلونة، وسانتياجو برنابيو، ملعب ريال مدريد، لاستضافة البطولة بنظامها الجديد.

ورغم أن روباليس، أعلن وقتها أن مشاركة بيكيه في تسويق البطولة، بدون مقابل، إلا أن الصحيفة كشفت عن حصول المدافع الإسباني على مبلغ 4 مليون يورو عائدات سنوية صافية من خلال شركة كوزموس للاستثمار الرياضي، والمملوكة لبيكيه، لتصل إلى 24 مليون يورو في 6 سنوات.

إل كونفدنسيال أشارت إلى أن بيكيه حصل على 6 مليون يورو عمولة وقت إبرام الصفقة.

وكذلك تم إخفاء اسم بيكيه من العقود والسجلات الخاصة بصفقة إقامة السوبر في السعودية.