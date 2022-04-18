شؤون الحرمين: لن يسمح بدخول أي معتكف للمواقع المخصصة إلا بتصريح

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه لن يسمح بدخول أي معتكف للمواقع المخصصة إلا بتصريح من الجهات المختصة.

وقال أكد الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية في شؤون الحرمين، بدر الفريح، في تصريح لقناة “الإخبارية” إن هناك أكثر من 2000 متقدم للاعتكاف، وذلك بعد توقف لعامين، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على تقديم طلبات الاعتكاف، الأمر الذي دفعهم لتخصيص 5 أيام فقط لتقديم الطلبات.

وأشار “الفريح”، إلى أن رئاسة شؤون الحرمين الشريفين حريصة على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، خاصة في هذا الشهر الكريم.

وأضاف: “الإقبال هذا العام على الاعتكاف بالمسجد الحرام، كان كبيرًا جدًا؛ خاصة مع انقطاع الناس عن زيارة الحرمين الشريفين طوال العامين الماضيين نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا”.