طريقة حجز تأشيرة العمرة من خارج المملكة في 4 خطوات

أعادت وزارة الخارجية، الإثنين، التذكير بخطوات حجز تأشيرة العمرة للمعتمرين من خارج المملكة.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنفوجراف يوضح خطوات إصدار تأشيرة العمرة من خارج المملكة.

والخطوات الأربعة هي:

1. الدخول على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمة العمرة.

2. تصميم برنامج العمرة من خدمات ميدانية وسكن ونقل.

3. استكمال متطلبات التأشيرة عبر موقع وزارة الخارجية.

4. حجز مواعيد أداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا.

وأشارت الوزارة إلى أن تأشيرة العمرة، هي تأشيرة إلكترونية تمنحها المملكة لضيوف الرحمن الراغبين بأداء العمرة، والتي تتيح لهم حرية التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنور، وجميع مدن المملكة خلال فترة الإقامة.