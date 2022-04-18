قمة إيطاليا تنتهي بالتعادل بين روما ونابولي

حسم التعادل الإيجابي، قمة الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإيطالي، بين فريقي نابولي وروما، بنتيجة هدف لكل فريق، اليوم الأحد، على ستاد دييجو أرماندو مارادونا.

افتتح لورينزو إنسيني التسجيل لصالح نابولي في الدقيقة 11، بعد ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وفي الشوط الثاني، نجح ستيفان الشعرواي من ادراك التعادل لصالح الذئاب العاصمية، في الدقيقة الأول من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة، وصل فريق نابولي إلى النقطة 67 نقطة، في المركز الثالث بجدول الترتيب، جمعهم من 33 لقاء خاضهم حتى الآن، بواقع 20 انتصارا، و7 تعادلات، و6 هزائم، وأحرز لاعبوه 59 هدفا، فيما استقبلت شباك الفريق 27 هدفا.

وعلى الجانب الآخر، وصلت كتيبة المدرب جوزيه مورينيو إلى النقطة 58 نقطة، بالمركز الخامس، جمعهم من 33 لقاء خاضهم حتى الآن، بواقع 17 انتصارا، و7 تعادلات، و9 هزائم، وتمكن لاعبوه من تسجيل 54 هدفا، فيما استقبلت شباك الفريق 37 هدفا.