“وفاة وولادة في نفس اللحظة”.. رونالدو يخطف قلوب الجماهير

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، وفاة نجله الرضيع عقب ولادته، بالإضافة إلى ميلاد توأمة نجله المتوفي.

ونشر رونالدو بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستاجرام»، موقع منه ومن رفيقته جورجينا رودريجز: “ببالغ الأسى نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفي. فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنحيا تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة”.

وتابع: “نود أن نقدم الشكر للأطباء والممرضين لرعايتهم الخبيرة ودعمهم”.

وأضاف: “نحن محطمون للغاية بسبب تلك الخسارة ونطلب الحفاظ على خصوصيتنا في هذا التوقيت”.

وأتم: “طفلنا الصغير أنت ملاكنا، سنحبك دائما”.