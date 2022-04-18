الجامعات السعودية تسهم بـ93% من الناتج الوطني للبحث العلمي

أسهمت الجامعات السعودية بنسبة 93% من الناتج الوطني للبحث العلمي، معزّزة جهود وزارة التعليم في دعم منظومة البحث والابتكار، وترجمةً دورها المحوري في التحول نحو اقتصاد مستدام مبني على المعرفة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشهد المملكة نمواً متزايداً في عدد الأبحاث العلمية التي تنشرها الجامعات الحكومية، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى ارتفاع معدل نشر البحوث العلمية في 2021م إلى 104%، مقارنةً بالفترة التي سبقت تفعيل المبادرات النوعية التي أطلقتها الوزارة، لدعم البحث والتطوير والابتكار كالتمويل المؤسسي وشراكات البحث والابتكار، إضافة إلى تحسّن جودة الأبحاث المنشورة في المجلات المصنفة علمياً Q1 بنسبة 247%، كما أسهمت المبادرات في زيادة عدد الباحثين النشطين بنسبة 75% خلال هذه الفترة.

وتقدمت المملكة تقدمًا ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية لتقفز بترتيبها 10 مراتب، وصولاً إلى المركز 25 عالمياً والأولى عربياً في مجال النشر العلمي، حسب مؤشر Scimago، كما حققت الجامعات الوطنية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأبحاث العلمية المنشورة ليصل عددها الكلي إلى أكثر من 57 ألف بحث علمي.