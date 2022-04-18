هزيمة تاريخية ومُذلة.. شباب الأهلي الإماراتي يفوز على الغرافة القطري بـ8 أهداف

حقق فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي فوزًا تاريخيًا على حساب الغرافة القطري بنتيجة 8-2 اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

فوز شباب الأهلي الإماراتي على الغرافة بتلك النتيجة يعتبر تاريخي سواء على مستوى البطولة الآسيوية بشكل عام أو لقاءات الأندية الإماراتية والقطري بوجه خاص.

وسجل أهداف شباب الأهلي كل من توماس اولسن “هدفين” وحارب عبدالله وعزيزجون “هدفين” وفيدريكو ومحمد جمعة وعبد العزيز محمد.

وجاءت أهداف الغرافة عن طريق أحمد علاء وسفيان هاني.

وارتفع رصيد فريق شباب الأهلي إلى 6 نقاط في المركز الثاني والغرافة ثالثًا برصيد 5 نقاط.