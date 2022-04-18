عاجل.. النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى على رجل أمن بإشارات غير لائقة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن انتشار مقطع فيديو عبر برامج التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء على رجل أمن أثناء تأديته لمهام عمله وذلك بممارسة حركات مشينة ذات مدلول غير لائق وغير أخلاقي وتوثيق ذلك من قبل أحد مرافقيه ونشره، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وبين المصدر أن ما قام به المذكورين ينطوي على سلوك جنائي مجرم، وسيتم إحالة المذكورين للمحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيقات للمطالبة بالعقوبات الجزائية المشددة بحقهم.

وأكد المصدر على تجريم الاعتداء على رجال الأمن بأي سلوك كان، وأن الجناية عليهم تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية المشددة بحق من يقوم بذلك.