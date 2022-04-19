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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

19 أبريل 2022 · < 1 minute

يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الثلاثاء في قمة مباريات الدوري الإنجليزي ولقاء من العيار الثقيل.

ليفربول يدخل اللقاء بمعنويات عالية وسط التفوق سواء على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى تجاوز فريق مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في الوقت الذي يعلم مانشستر يونايتد جيدًا أن الانتصار في مباراة اليوم سيكون مفتاح مصالحة الجماهير عن نتائج الموسم الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على قناة “beIN Sports 1 HD Premium”.