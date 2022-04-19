الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الثلاثاء في قمة مباريات الدوري الإنجليزي ولقاء من العيار الثقيل.

ليفربول يدخل اللقاء بمعنويات عالية وسط التفوق سواء على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى تجاوز فريق مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في الوقت الذي يعلم مانشستر يونايتد جيدًا أن الانتصار في مباراة اليوم سيكون مفتاح مصالحة الجماهير عن نتائج الموسم الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على قناة “beIN Sports 1 HD Premium”.