التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول مباراة قوية مساء اليوم الثلاثاء أمام مانشستر يونايتد في مباراة قوية بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول يدخل اللقاء بمعنويات عالية وسط التفوق سواء على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى تجاوز فريق مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في الوقت الذي يعلم مانشستر يونايتد جيدًا أن الانتصار في مباراة اليوم سيكون مفتاح مصالحة الجماهير عن نتائج الموسم الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على قناة “beIN Sports 1 HD Premium”

التشكيل المتوقع لليفربول

أليسون

أندي روبرتسون- جويل ماتيب- فيرجيل فان دايك- ترنت ألكساندر آرنولد

جوردان هيندرسون- فابينيو- تياجو

ساديو ماني- دييجو جوتا- محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

دافيد دي خيا

آرون وان بيساكا- هاري ماجواير- فيكتور لينديلوف- أليكس تيليس

برونو فيرنانديش- نيمانيا ماتيتش- بول بوجبا

أنتوني إيلانجا- كريستيانو رونالدو- سانشو