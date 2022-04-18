تفاصيل اجتماع الأمير عبدالعزيز بن سعود السنوي مع أمراء المناطق

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في جدة اليوم، الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق.

وفي بداية الاجتماع رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود، وأصحاب السمو أمراء المناطق أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يوليانه – حفظهما الله – من اهتمام بالغ ودعم متواصل لوزارة الداخلية وإمارات المناطق ومختلف الجهات الحكومية.

وأكد سمو وزير الداخلية، أن رعاية القيادة الحكيمة أسهمت في تحقيق مكتسبات وطنية في مجال مكافحة جائحة كورونا، ودعم جهود التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات للسيطرة على الوضع الوبائي للجائحة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من التقارير الدورية وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، شملت عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تمكين إمارات المناطق من أداء مهامها وتعزيز قدراتها لتحقيق الإنجازات التنموية في كافة المناطق وفق مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، التي من ضمنها مبادرات الإرتقاء بمستوى السلامة المرورية.

وفي ختام الاجتماع توصل أصحاب السمو إلى عدد من التوصيات تمهيدًا لرفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.