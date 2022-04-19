روسيا تبدأ اقتحام مدينة #ماريوبول_الأوكرانية #الحرب_العالمية_الثالثة  

أعلنت قوات موالية لروسيا أنها بدأت باقتحام مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، والتي يتحصن فيها جنود اوكران كمصنع المعادن آزوفستال

وقال ممثل لقوات دونيتسك الانفصالية شرقي أوكرانيا، إدوارد باسورين اليوم الثلاثاء، إن مجموعات خاصة بدأت باقتحام أراضي مصنع آزوفستال.

فيما أكد قيادي آخر يدعى دينيس بوشيلين، بحسب ما أفادت رويترز، أن الانفصاليين سيستولون على المعمل بأسرع ما يمكن.

وأوضح قيادي عسكري آخر أن لا وجود لمدنيين في هذا المربع.

بالتزامن، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستضمن سلامة كل من يلقي السلاح في ماريوبول، داعية المدافعين الأوكرانيين للتخلي عن “المقاومة العبثية”، وفق تعبيرها.

وكانت القوات الروسية واصلت خلال الأيام الماضية تقدمها للاستيلاء على ماريوبول، تلك المدينة الواقعة جنوب أوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف، حيث دارت معارك شرسة.

كما توعد الجيش الروسي بتدمير الجنود الذين يرفضون الاستسلام بعد انتهاء المهلة التي منحت لهم يوم الأحد الماضي.

فيما أكدت وزارة الدفاع أمس، أن نحو 400 من المرتزقة الأجانب محاصرون في مصنع آزوفستال.