تراجع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 208 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 19 نيسان 2022، مع هبوط المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم، إلى نحو 238.13 ريال (63.5 دولار) .

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق)، مستهل تعاملات اليوم، إلى نحو 208.37 ريال (55.56 دولار).

وشملت التراجعات جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، إلى مستوى 178.60 ريال (47.62 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 138.91 ريال (37.04 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، انخفاضا إلى نحو 7.406 ألف ريال (1975 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، بمستهل تعاملات اليوم، نحو 1667 ريالا (444.50 دولار).