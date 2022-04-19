لتأصيل العادات والتقاليد.. بدء تفعيل مشروع “خبير القهوة السعودية”

بدأت المملكة اليوم الثلاثاء في تفعيل مشروع “خبير القهوة السعودية”، عبر ركن خاص في أهم فنادق الرياض وجدة، ضمن مبادرة “عام القهوة السعودية”.

وتعمل وزارة الثقافة على تنفيذ المشروع في مختلف مدن المملكة، للاحتفاء بالقهوة السعودية والاعتزاز بالعادات المرتبطة بها والتي تُعبّر عن ثراء ثقافي في مختلف مناطق المملكة.

و”خبير القهوة السعودية” هو أحد مشاريع مبادرة “عام القهوة السعودية” التي أطلقتها وزارة الثقافة بدعم من برنامج جودة الحياة لبرامج رؤية المملكة 2030.

ويتكوّن ركن “خبير القهوة السعودية” من خيمة تراثية تحمل عبق الماضي بألوانها وتصميمها التقليدي الأصيل.

ويعد الركن منصة يستقبل من خلالها خبراء القهوة السعودية الزوار بمختلف الفئات العمرية؛ لتعريفهم بالطرق المتنوعة لإعداد وتحضير القهوة السعودية، وكيفية تقديمها وسط أجواء مميزة مستوحاة من التراث.

ويهدُف مشروع “خبير القهوة السعودية” إلى تأصيل العادات والتقاليد المرتبطة بإعداد وتحضير وتقديم القهوة السعودية، عبر محتوى معرفي يُقدّمه خبراء متخصصون لكافة أفراد المجتمع، بما يعكس الدلالات الثقافية للقهوة السعودية.