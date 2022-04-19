إدانات عربية واسعة.. الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخا من القرآن

استدعت الإمارات، اليوم الثلاثاء، سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخًا من القرآن الكريم.

وأكدت الإمارات رفضها جميع الممارسات التي تسيء للأديان، مشددة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب.

وأكدت أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا، من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

وشهدت الواقعة تنديدا عربيا وإسلاميا واسعا وبأشد العبارات، بعد الإساءة المتعمدة من بعض المتطرفين في السويد، إلى القرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين.

وأعربت السعودية، عن إدانتها واستنكارها الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، من قبل بعض المتطرفين في السويد، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، مؤكدةً أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات.

وأدانت مصر، بأشد العبارات قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم، وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم، خلال شهر رمضان الكريم.