تعرف على نتائج قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 عن مواجهات قوية.

وجاءت المستويات الأربعة على النحو التالي.

المستوى الأول

السنغال، المغرب، نيجيريا، مصر، تونس، الكاميرون، الجزائر، مالي، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، غانا والكونغو الديمقراطية.

المستوى الثاني”جنوب إفريقيا، كاب فيردي، غينيا، الجابون، بنين، أوغندا، زامبيا، الكونغو، غينيا الاستوائية، مدغشقر، كينيا وسيراليون”.

المستوى الثالث” ناميبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، النيجر، ليبيا، موزمبيق، مالاوي، توجو، زيمبابوي، جامبيا، أنجولا وجزر القمر”.

المستوى الرابع”تنزانيا، إفريقيا الوسطى، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، ليسوتو، بوتسوانا، ليبيريا، جنوب السودان وساو تومي وبرينسيبي”.

مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023

وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: ساو تاومي وبرينسيبي أو موريشيوس- غينيا بيساو- سيراليون – نيجيريا

المجموعة الثانية: إي سواتيني- توجو- كاب فيردي – بوركينا فاسو

المجموعة الثالثة: بوروندي- ناميبيا- كينيا – الكاميرون

المجموعة الرابعة: إثيوبيا- مالاوي- غينيا – مصر

المجموعة الخامسة: إفريقيا الوسطى- أنجولا- مدغشقر – غانا

المجموعة السادسة: تنزانيا- النيجر- أوغندا – الجزائر

المجموعة السابعة: جنوب السودان- جامبيا- الكونغو مالي

المجموعة الثامنة: ليسوتو- جزر القُمر- زامبيا – كوت ديفوار

المجموعة التاسعة: السودان- موريتانيا- الجابون – الكونغو الديمقراطية

المجموعة العاشرة: بوتسوانا- ليبيا- غينيا الاستوائية – تونس

المجموعة الحادية عشر: ليبريا- زيمبابوي- جنوب إفريقيا – المغرب

المجموعة الثانية عشر: رواندا- موزمبيق- بنين – السنغال