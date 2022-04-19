النيابة العامة تكشف طرق غسل الأموال تحت غطاء العمل الخيري

كشفت النيابة العامة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الثلاثاء، عن طرق غسل الأموال تحت غطاء العمل الخيري.

وقالت النيابة العامة: “يُحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية في دعوات مجهولة المصدر أو لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التمويه والإخفاء لأموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري”.

وأضافت: “تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

وأوضحت أنه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1. تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

2. اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

3. إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.