أمير القصيم يوجه بالتأكد من إجراءات السلامة بالمحال المجاورة لحادثة الاشتعال الوميضي

وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من الجهات المعنية للتأكد من إجراءات الأمن والسلامة في المحالّ المجاورة لحادثة اشتعال وميضي بشارع البخاري بمدينة بريدة.

وأكد أمير منطقة القصيم أن اللجنة سترفع تقريرا مفصلا عما يتم ملاحظته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل.

كانت فرق الدفاع المدني في منطقة القصيم قد باشرت حادث اشتعال وميضي في محل، صباح اليوم الثلاثاء، داخل مطعم تقدر مساحته بنحو 150 مترا مربعا ويقع في شارع الإمام البخاري.

وذكرت إمارة القصيم أنه “نتج عن الحادث تضرر 14 محلًّا مجاورًا و3 سيارات وعمارة سكنية، كذلك تأثرت 3 منازل بأضرار بسيطة نتج عنها تصدعات بالجبس وتهشم بالزجاج، دون تسجيل خسائر بشرية”.

وأكدت أن فرق الإنقاذ عملت على تنفيذ الجانب الوقائي وتأمين الموقع.