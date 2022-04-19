ضبط 8 يتسولون في جدة (فيديو)

ألقت قوات الأمن العام القبض على 8 أشخاص يتسولون في محافظة جدة ضمن حملة “معاً نكافح التسول”.

وجرى إحالة المضبوطين إلى جهات الاختصاص.

ونشر حساب الأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو أوضح من خلاله أن الجهات الأمنية في محافظة جدة ضبطت عدداً من المتسولين، كالآتي:

مقيم من الجنسية البنجلاديشية يتسول أمام أحد الإشارات المرورية في جدة.

مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية يتسول بطريقة غير مباشرة ببيع فواكه مجهولة المصدر.

امرأة من الجنسية السوادنية تتسول عند إشارات المرور تتسول بطريقة مباشرة.

مقيم من الجنسية الباكستانية يتسول بطريقة مباشرة أمام المحلات التجارية وقائدي المركبات.

مقيم من الجنسية اليمنية يتسول بطريقة مباشرة.

امرأة من الجنسية الصومالية تتسول وبرفقتها 3 أطفال عند إحدى المحلات التجارية.

امرأة من الجنسية الصومالية تتسول عند أحد المحلات التجارية.

مقيم من الجنسية المصرية يتسول عند أحد محطات الوقود بطريقة مباشرة.