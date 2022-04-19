التأمينات الاجتماعية: 30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي مصروفات المنافع التأمينية بلغت 30 مليار ريال، كما بلغ عدد المشتركين أكثر من 12 مليون مشترك بنهاية الربع الأول لعام 2022.

جاء ذلك في إحصائية ربعية نشرتها المؤسسة، استعرضت أبرز الأرقام والإحصاءات خلال الربع الأول للعام 2022.

وبيّنت المؤسسة أن الربع الأول لعام 2022 شهد تسجيل أكثر من 200 ألف مشترك سعودي، وتسجيل أكثر من 300 ألف مشترك غير سعودي، ليصل بذلك إجمالي المشتركين التراكمي بنهاية الربع الأول لعام 2022م في نظام التأمينات الاجتماعية ونظامي التقاعد المدني والعسكري إلى أكثر من 12 مليون مشترك، تجاوز عدد المشتركين السعوديين منهم 6 ملايين مشترك.

وأضافت التأمينات الاجتماعية أنه بلغت تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” للفترة المشار إليها 450 مليون ريال، كما بلغ إجمالي المعاشات المصروفة لفرع الأخطار المهنية 36 مليون ريال، فيما بلغت إصابات العمل المسجلة 8 آلاف إصابة عمل بنهاية الربع الأول لعام 2022.

وعن المنشآت الجديدة المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية خلال ذات الفترة، بيّنت المؤسسة أنها بلغت أكثر من 140 ألف منشأة، تم تسجيل 99% منها بشكل استباقي دون انتظار العميل لطلب التسجيل.

وحول أبرز الأرقام في الخدمات المقدمة لعملائها، أشارت المؤسسة أن هناك تحولاً كبيراً في استخدام القنوات الإلكترونية من قبل العملاء، حيث بلغ إجمالي المسجلين الجدد في الخدمات الإلكترونية أكثر من 560 ألف عميل، لتصل نسبة استخدام القنوات الإلكترونية 90% من إجمالي الخدمات المقدمة، كما بلغت الخدمات المنفذة 19.6 مليون خدمة إلكترونية، استفاد منها عملاء المؤسسة عبر قنواتها الرقمية بنهاية الربع الأول لعام 2022م، وأضافت المؤسسة أن هذا التحول في استخدام القنوات الرقمية رافقه انخفاض في التعاملات التقليدية عبر فروع المؤسسة بنسبة 29%.

وعن موقع المؤسسة الإلكتروني وأبرز الخدمات المقدمة من خلاله بينت المؤسسة أن عدد الزيارات للموقع بلغت أكثر من 7.9 ملايين زيارة، فيما بلغ عدد مستخدمي خدمة الزيارة الافتراضية 97 ألف عميل، بنسبة ارتفاع 125%، حيث تمكن هذه الخدمة العميل من مقابلة ممثل خدمة العملاء افتراضياً، وإنجاز معاملته بشكل إلكتروني بالكامل، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة المحادثة الفورية عبر موقع المؤسسة 55 ألف عميل بنسبة ارتفاع بلغت 166% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وأن إجمالي تعاريف المعاش المصدرة من قنواتها الرقمية بلغ أكثر من 397 ألف تعريف معاش، كما شهد تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 461 ألف تحميل جديد.

كما استقبلت المؤسسة عبر مركز الاتصال الهاتفي للفترة المشار إليها أكثر من 400 ألف اتصال بمعدل يومي يتجاوز 4 آلاف عميل تتم خدمتهم والإجابة على استفساراتهم عبر المركز.

واختتمت التأمينات الاجتماعية تقريرها بإحصاءاتها حول برنامجها “تقدير” والذي يعنى بعقد الشراكات مع الجهات والشركاء في القطاع الخاص لتقديم خدمات فريدة وعروض لعملاء المؤسسة، فقد أعلنت المؤسسة خلال الربع الأول لعام 2022 عن شمول برنامج “تقدير” لعملائها من متقاعدي ومستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية بالإضافة لعملائها من أنظمة التقاعد. كما أوضحت المؤسسة أن عدد الشركاء الجدد لبرنامج “تقدير” بنهاية الربع الأول لعام 2022م بلغ 41 شريك، ليصل إجمالي الشركاء إلى أكثر من 600 شريك انضموا للبرنامج، وقد استفاد في الفترة المشار إليها أكثر من 125 ألف عميل من مزايا البرنامج.

المؤسسة وعلى إثر قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية قد عملت على تعزيز مظلة الحماية التأمينية لعملاء القطاعين العام والخاص، وتحقيق التميّز في خدمة العملاء ، حيث أتمت المؤسسة وبنجاح كبير توحيد كافة قنوات الخدمة واستقبال عملاء أنظمة التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية، عبر البوابة الإلكترونية والفروع ومراكز الاتصال وحسابات العناية بالعملاء في تويتر.