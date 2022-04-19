ليفربول يقسو على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزا هاما اليوم على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

الريدز رفع رصيده إلى النقطة 76 في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي سيواجه برايتون غدا.

خلال لقاء اليوم افتتح لويس دياز أهداف ليفربول في الدقيقة الخامسة بعدما تابع عرضية مثالية بتسديدة قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وعاد الدولي المصري محمد صلاح لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني تابعها صلاح بتسديدة قوية سكنت الشباك معلنا تقدم ليفربول بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 68 يسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث قبل أن يسجل صلاح مجددا لصالح ليفربول في الدقيقة 85 وينتهي اللقاء بفوز الريدز برباعية نظيفة.

هدفا محمد صلاح في لقاء اليوم رفعا رصيده إلى 22 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كما وصل صلاح إلى هدفه رقم 9 في تاريخ مواجهاته ضد مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات.