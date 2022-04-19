إنتر ميلان يتأهل لنهائي كأس إيطاليا بثلاثية أمام ميلان

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على غريمه ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لمنافسات كأس إيطاليا، والتي أقيمت على ملعب جوسبي مياتزا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان سيرو.

الشوط الأول كان كافيلاً لفريق إنتر ميلان من أجل حسم اللقاء حيث نجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في تسجيل هدف التقدم لفريق إنتر ميلان بالدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، ثم عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة ال ٤٠.

ثم في الشوط الثاني سجل الجزائري إسماعيل بن ناصر هدف ميلان الوحيد بالدقيقة ٦٦ ولكن يقرر حكم اللقاء إلغائه، لينجح عقب ذلك الألماني روبن جوسينس في تسجيل الهدف الثالث لفريق الإنتر بالدقيقة ٨٢.

وبذلك الفوز يتأهل فريق إنتر ميلان للمباراة النهائية، لينتظر الفائز من فريقي يوفنتوس ونظيره فيورنتينا.