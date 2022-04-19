عمليات الاحتيال البنكية مستمرة.. سيدة تفقد 300 ألف ريال

أوضحت مواطنة اسمها “رحيق” أنها وقعت فريسة لاحتيال بنكي قبل أربعة أشهر من تحقق حلمها في امتلاك بيت ، حيث تم الاستيلاء على 300 ألف ريال من قيمة تمويلها العقاري

وروت المواطنة أن الاحتيال بعد تقديمها شكوى بتأخرالتمويل .

وأكدت أن شخصا تواصل معها، وأخبرها أنه من وزارة التجارة وذكر لها نص الشكوى وبعدها ورغم عدم تفوهها بأي معلومة تم سحب المبلغ 300″ ألف ريال” وتم إيقاف بطاقة الصراف وجاءتها عملية شراء فشكت وذهبت للبنك وقالوا لها بالفعل انت تعرضت للاحتيال

وتتساءل المواطنة: ” أليس من الطبيعي ان يكون البنك ضامنا لها وخاصة أن البنك مسؤول عن بياناتها.