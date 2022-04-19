وزير التعليم: إجازة عيد الفطر للطلاب تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 20 رمضان

أكد وزير التعليم، الدكتور، حمد بن محمد ال الشيخ، أن إجازة عيد الفطر للطلاب تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 20 رمضان

وقال في تغريدة له: “اهتماماً وحرصاً من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بأبنائهما وبناتهما الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم والتيسير عليهم، فقد صدرت الموافقة الكريمة بتقديم إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات لتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 20 رمضان.”