التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام فيورنتينا في كأس إيطاليا

يلتقي فريق يوفنتوس مع فيورنتينا اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

مباراة الذهاب بين يوفنتوس وفيورنتينا انتهت لمصلحة اليوفي بالفوز بهدف نظيف.

تذاع مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا عبر قناة AD SPORTS 1 HD ويعلق عليها المعلق علي سعيد الكعبي.

وتنطق مباراة يوفنتوس أمام فيورنتينا في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل يوفنتوس كل من:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: بيليجريني، كيليني، ماتياس دي ليخت، دي تشيليو.

الوسط: رابيو، دانييلو، كوادرادو.

خط الهجوم: موراتا، فلاهوفيتش، باولو ديبالا.