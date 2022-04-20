التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء ضد برايتون ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي وبرايتون على قناة “beIN Sports 1 HD Premium” وسيتولى العماني خليل البلوشي، التعليق عليها.

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: زينشيكو، ستونز، لابورت، كانسيلو.

الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين ، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: رياض محرز، جريليش، فودين.