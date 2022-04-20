التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

يخوض فريق ريال مدريد مباراة هامة مساء اليوم أمام أوساسونا ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يسعى لاستغلال تعثر برشلونة أمام قادش في الاقتراب من حصد بطولة الدوري الإسباني واستمرار العروض المميزة في الفترة الأخيرة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة

وتنقل مباراة ريال مدريد وأوساسونا تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق يوسف سيف.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل ريال مدريد كل من:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

الدفاع: ألابا، ميليتاو، فاسكيز، كارفخال

خط الوسط: كامافينجا، توني كروس، لوكا مودريتش

الهجوم: فالفيردي، فينيسيوس، بنزيما