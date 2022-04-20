ضبط (10) مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (10) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطنيَن، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.