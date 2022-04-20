إصابات #كورونا العالمية إلى 506 مليون

أظهرت بيانات حديثة اليوم الأربعاء، ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 506 مليون حالة

وكشفت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عن وصول إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 505 ملايين و975 ألفا و895 إصابة.

وأوضحت أحدث إحصائية نشرتها الجامعة عبر موقعها الإلكتروني ، أن إجمالي وفيات كورونا العالمية ارتفع إلى 6 ملايين و203 آلاف و343 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.2 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ989 ألفا و331 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ662 ألفا و396 وفاة ثم تأتي الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 522 ألفا و6 وفيات.