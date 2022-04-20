الإحصاء_الخليجي: #المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي من كورونا

كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأربعاء، عن تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون 113581900 جرعة.

وأكد المركز تغريدة عبر “تويتر” أن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 98.2%، وأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول المجلس بلغ 3595385 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3548594 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20334 حالة.

وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.7%، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 98%، والكويت 99.4%، والبحرين بنسبة 99.1%، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.5%، وهي في تصاعد كبير أيضا.