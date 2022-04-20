قريباً.. تغيير صورة الهوية الوطنية عبر أبشر #عاجل

كشف الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، عن أحدث الخدمات التي سوف يتم تدشينها عبر منصة ‎ابشر قريباً ، منها تجديد جواز السفر والهوية الوطنية.

وأوضح أنه خلال الربع الثالث سيتم تجديد جواز السفر الالكتروني ، لافتا أنه تم تدشين تطبيق خدمة تجديد الهوية الوطنية وبدأت على نطاق ضيق ، والتحدي في تجديد الهوية الوطنية هي الصورة ، وسيتم حلها قريبا من خلال الخدمة، ويقوم المواطن بارسال الصورة ويتم اعتمادها والتجديد .

أعلن مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية في آخر لقاء له مع عبدالله المديفر أن قريباً سيتم إتاحة تغيير صورة الهوية الوطنية عن طريق أبشر ومن دون مراجعة الأحوال المدنية. يتم السماح بتغيير صورة الهوية عند انتهائها.