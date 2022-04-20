السجن 175 عاما بانتظاره.. محكمة بريطانية تسمح بتسليم أسانج إلى أمريكا #عاجل

سمح القضاء البريطاني، اليوم الأربعاء، بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة رسميا.

وتستعد الولايات المتحدة، فور الإعلان عن القرار، لمحاكمة أسانج بتهمة التجسس، بعد سنوات من الخلاف القضائي.

وأصدرت محكمة وستمنستر في لندن أمراً رسمياً بالتسليم وأصبح الأمر الآن متروكًا لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل للموافقة عليه.

كما يبحث محامي الدفاع، في الوقت الحالي، إذا ما زال بإمكان موكله الاستئناف ضد الحكم أمام المحكمة العليا.

ويواجه أسانج حكمًا بالسجن قد تصل مدته إلى 175 عامًا في الولايات المتحدة، بسبب تسريب عدد هائل من الوثائق السرية.