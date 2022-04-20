أخبار دوليّة

مجلس النواب البحريني يدين إحراق متطرفين نسخا من القرآن في السويد

20 أبريل 2022 · < 1 minute

أعرب مجلس النواب في البحرين عن شجبه الكبير وإدانته الشديدة واستنكاره البالغ لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للدين الإسلامي وحرق نسخ من القرآن الكريم، معلناً رفض كافة أشكال الاستفزاز لمشاعر المسلمين والإساءة البالغة للمقدسات، والتحريض على الكراهية والعنف.

وأكد مجلس النواب ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء البحرينية ( بنا)، اليوم الأربعاء، أن “هذا التصرف المرفوض والعمل البغيض يتعارض مع مبدأ حرية الأديان والمعتقدات، ويضر بقيم التعايش المشترك والسلام العالمي، ويجافي المبادئ الإنسانية الراقية التي تعكس جوهر الأديان السماوية كافة”.

ودعا المجلس “المجتمع الدولي لمواجهة كل أشكال التطرف والعنف، وإلى تضافر كافة الجهود من قبل الدول والحكومات والبرلمانات، والتنسيق المشترك والتعاون الجماعي من أجل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش،

ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، مع ضرورة محاسبة وتجريم كل من يسيء إلى الأديان المقدسات”.