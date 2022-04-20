تطورات خطيرة.. الكاف يفتح التحقيق في فضيحة مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي

أفادت تقارير صحفية مغربية، عن تطورات جديدة بشأن الشكوى التي تقدم بها نادي الرجاء البيضاوي المغربي ضد حكم مباراة الذهاب أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد التقى مع الرجاء على ملعب “الأهلي وي السلام” يوم السبت الماضي في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز المارد الأحمر بهدفيسن لهدف.

وتقدم نادي الرجاء المغربي بشكوى عقب اللقاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ضد الحكم جان جاك ندالا، بسبب احتساب ركلة جزاء بمثابة فضيحة – على حد وصفهم – بالإضافة لمعاقبة المساعد الأول لاعتدائه باليد على لاعب الفريق محمد زريدة.

إدارة الرجاء طالبت الفيفا أيضا بمراجعة أوضاع التحكيم في “كاف”، مشددة على ضرورة تطبيق عقوبة قاسية على مساعد الحكم الذي اعتدى على محمد زريدة لاعب الفريق.

أفاد موقع “le 360 سبور” المغربي، أن “كاف” أخطر فريق الرجاء الرياضي بشكل رسمي بفتحه تحقيقًا في الظلم التحكيمي الذي شهدته المباراة المذكورة، وخاصة ضربة الجزاء “الفضيحة” التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية وأساءت بشكل كبير لصورة الكرة في القارة السمراء.

يذكر أن الأهلي سيحل ضيفًا على الرجاء، يوم الجمعة المُقبل الموافق 22 أبريل، في تمام الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بحضور 35 ألف مشجع.