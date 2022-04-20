أول رد من اتحاد الكرة المصري على أنباء إعادة مباراة مصر والسنغال

تحدث عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن ملف مباراة مصر والسنغال التي جمعت بينهما في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر، 2022، بعد مطالبة مسئولي اتحاد الكرة، إعادة المباراة بسبب المضايقات التي شهدتها بعثة المنتخب قبل وأثناء المباراة.

قال عامر حسين في تصريحات إذاعية عن إصدار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا غدًا مثلما أفادت بعض التقارير: “مش لازم بكرة.. مافيش موعد محدد”.

تابع: “قدمنا أوراق وناس كتير من الجماهير ساعدتنا اللي كانت متواجدة في الملعب”.

وواصل: “مراقب المباراة سجل كل شيء حدث سواء خارج الملعب أو داخله، مهمة المراقبين الآن، أن يثبتوا كل شيء يحدث صوت وصورة، وطريقة دخول الجماهير والعملية التنظيمية خارج وداخل الملعب”.

استكمل: “قدمنا كل الأوراق في الملف بتاعنا وذكرنا كل ما كُتب في الدول عن المباراة في ملف واحد وأرسلناه للجنة”.

وبسؤاله هل سيتم رفع الأمر إلى المحكمة الرياضية، قال: “أكيد بالطبع هناك خطوات سيتم اتبعها قبل اللجوء إلى المحكمة الرياضية سنتخذ كل الإجراءات لكل يعلم الجميع أن مصر مش دولة سهلة، وحتى يفكر الجميع في ما يقدمه قبل أن يفكر أن يقترب من منتخب مصر”.

اختتم: “نقوم باستقبال المنتخبات هنا في مصر ونقدم لهم كرم الضيافة والاتحاد الإفريقي يضع لنا شؤوط غريبة جدًا على الرغم من عدم تنفيذ مثلها في الدول الأخرى”.