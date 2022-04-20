علامات فلكية ومناخية لتحري ليلة القدر

تناول الدكتور خالد الزعاق الباحث والفلكي السعودي علامات تحري ليلة القدر في برنامجه “تقويم” على قناة “العربية”.

وقال الزعاق: “ليلة القدر لها علامات وإمارات كونية فلكية ومناخية؛ الفلكية هي شروق الشمس بدون شعاع في صبيحتها، وأنها ليلة هادئة لا حارة ولا باردة، ومن الراجح عند أهل الشرع أن هذه العلامات كانت لليلة معينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تتكرر كل سنة في ليالي القدر”.

وأضاف: “لم يثبت علمياً أن الشمس تشرق بدون شعاع في أي يوم من أيام السنة، فشروق وغروب والنجوم والكواكب والقمر والشمس لا يتغير ولا يتبدل مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة”.