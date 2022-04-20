أرسنال يحسم ديربي تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

حسم فريق أرسنال، الديربي اللندني لصالحه بعد الفوز على ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “ستامفورد بريدج” ضمن منافسات الجولة 25 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي وضع حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، ليتواصل الصراع بينهما على الصعود للمسابقة القارية قبل خوضهما مبارياتهما الست الأخيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 62 نقطة في المركز الثالث.

وبادر أرسنال بالتسجيل عن طريق إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 13، لكن النجم الألماني تيمو فيرنر سرعان ما تعادل لتشيلسي في الدقيقة 17.

وأعاد إيميل سميث روي التقدم لأرسنال، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(المدفعجية) في الدقيقة 27، غير أن الإسباني سيزار أزبيليكويتا منح التعادل مجددا لتشيلسي في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الثاني، حيث عاد نيكيتاه لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لأرسنال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يقضي بوكايو ساكا على آمال تشيلسي في التعادل، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

وبذلك، واصل تشيلسي عجزه عن تحقيق الفوز على أرسنال على ملعب (ستامفورد بريدج)، الذي استضاف لقاء اليوم، بالدوري الإنجليزي، للمباراة الثالثة على التوالي، حيث يرجع آخر فوز للفريق الأزرق على أرضه على الفريق الملقب بـ(المدفعجية) في المسابقة المحلية إلى 18 أغسطس 2018.