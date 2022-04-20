قائد قوات أمن العمرة: انتشار أمني حول #العاصمة_المقدسة لمنع #التسول

عقدت وزارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًا، لقيادات قوات أمن العمرة في مكة المكرمة، وذلك لشرح خططها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

واستضاف المؤتمر قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي، ومساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، ونائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح المريع ، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اللواء علي القرني، ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد اللحياني.

وقال قائد قوات أمن العمرة: “جاهزون للتعامل مع الكثافة العالية المتوقعة خلال العشر الأخيرة من شهر رمضان”، متابعا: “لم نسجل كثافة بشرية أمام الأبواب الرئيسية وتمت إدارة الحشود بأفضل المعايير”.

وأضاف أن هناك انتشار أمني حول العاصمة المقدسة لمنع التسول.

وأكمل: “وزارة الداخلية وجميع قطاعاتها الأمنية جاهزين للحفاظ على امن وسلامة المعتمرين”.

وتابع: “محطات النقل العام عملت على نقل أكثر من 25 مليون معتمر ومصلي بمجموع 380 ألف رحلة منذ بداية رمضان”.