منصة «إحسان» تبدأ استقبال #زكاة_الفطر

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” عن بدء استقبال زكاة الفطر، حيث تقوم المنصة على إخراج الزكاة في أوقاتها الشرعية وإيصالها إلى مستحقيها في موعدها، وفقًا للأوجه الصحيحة المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية لمنصة إحسان برئاسة معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.

وتأتي الخدمة بنسختها الثانية بعد أن حققت أثرًا واسعًا في شهر رمضان الماضي، لإتاحتها استخراج زكاة الفطر عبر عملية تستغرق بضع ثوانٍ، وذلك بالتعاون والربط التقني مع الجهات ذات العلاقة في مناطق المملكة كافة.

ويمكن تقديم الزكاة عبر الدخول لخدمة “زكاة الفطر” على الموقع الرسمي والتطبيق، واختيار المنطقة الإدارية لإيصال زكاة الفطر داخلها، وتحديد عدد الأفراد المُراد إخراج الزكاة عنهم.

منصة “إحسان” أطلقت مطلع شهر رمضان الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري بعد صدور الموافقة الملكية الكريمة على إطلاقها، واستُفتِحت الحملة بتبرعين سخيين يبلغ إجماليّهما 50 مليون ريال من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لتستمر الحملة بتلقّي التبرعات على امتداد الشهر الفضيل، بإقبال من مختلف شرائح المتبرعين الذين يقدمون تبرعاتهم من خلال تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa/، إلى جانب مركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000 والرسائل القصيرة على الرقم 5005.

وتنتهز منصة إحسان جميع الفرص التي تجعلها ممكنًا فاعلًا للمؤسسات الخيرية، تسهيلًا لتقديم المُحسنين لتبرعاتهم بطريقة رقمية موثوقة وآمنة، وذلك بمتابعة لجنة إشرافية مكوّنة من 12 جهة حكومية تعمل على التحقق من سير عمل المنصة، بما يرفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري، مما أسهم في إيصال إجمالي تبرعات المنصة إلى ما يزيد على مليار و860 مليون ريال، عادت بالنفع على أكثر من 4 ملايين ونصف مستفيد ومستفيدة.