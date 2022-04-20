إحباط تهريب 709 آلاف قرص إمفيتامين و2.1 طن حشيش في عدد من المناطق

في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أحبطت دوريات حرس الحدود البرية والبحرية محاولات تهريب 708,910 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، وطنين و136 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و80 طنًا و528 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عدد من مناطق المملكة، هي: جازان ونجران وعسير والجوف وتبوك.

وألقي القبض على 120 متهما منهم 40 مواطنا و80 مخالفا لنظام أمن الحدود على النحو التالي: 47 من الجنسية اليمنية، 27 من الجنسية الإثيوبية، 2 من الجنسية الصومالية، 2 من الجنسية المصرية، 2 من الجنسيتين الباكستانية والأردنية.

جرى إيقاف المذكورين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهات الاختصاص.