أخبار دوليّة

#عاجل .. إخلاء مبنى الكونجرس الأمريكي بسبب “تهديد محتمل”

21 أبريل 2022 · < 1 minute
واشنطن - الكونجرس الأمريكي
واشنطن - الكونجرس الأمريكي

أمرت الشرطة الأمريكية بإخلاء مبنى الكونجرس بسبب “تهديد محتمل”