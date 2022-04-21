التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يخوض فريق برشلونة مباراة هامة مساء اليوم الخميس أمام ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة مر بنتائج سلبية في الفترة الماضية بعد الخروج من الدوري الأوروبي وبعدها الخسارة من قادش في بطولة الدوري الإسباني على ملعبه ولم يعد أمامه سوى الفوز في لقاء اليوم لمصالحة جماهيره.

وتنطلق مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة في تمام العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق التونسي رؤوف خليف.

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: بيكيه، اراوخو، إريك جارسيا، ألبا.

الوسط: بوسكيتس، بيدرى، جافى.

الهجوم: أداما، أوباميانج، فيران توريس.