أسامه الطريفي يكتب.. ” مَاوراءَ التّسوُّل جرائِم كُشِفَ عنْها “

لاشك أن التسول أصبح ظاهرة عامة ، أوقعت الكثير من الناس في جرائم ليسوا بمسؤولين عنها، ومن ذلك دعم بعض فئات المتسولين في الشوارع والأماكن العامة دون معرفة ماوراء هؤلاء الأشخاص ومعرفة حقيقتهم ، فقد تم الكشف عن الكثير من العصابات التي تقف خلف تلك الفئة بالتحديد ، وهذه العصابات قد تسيء استخدام تلك الأموال إلى جهات تمويلية وتخريبية من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن ، وهنا يأتي دور المواطن الذي يتابع تلك الحالات أمامه وحوله عند التسوق أو قضاء بعض الوقت في الأماكن العامة أو المساجد . كما كنا نشاهد بكثرة خلال فترات سابقة ممن يتصف بصفة النساء لتمرير خداع الناس بلباس الفقر والحاجة واستخدام الأطفال الرضع في استعطاف الناس ، ورأينا ايضا بعضاً ممن يتصفون بلباس عمال النظافة الذين قاموا بالوقوف أمام المنازل والاستراحات من أجل الحصول على المال .

وخلال الآونة الأخيرة حرصت الدولة حفظها الله على تفعيل دفع الأموال من الصدقات والزكاة عبر المنصات الرسمية المتاحة والتي من شأنها الحفاظ على حقوق الفقراء المستحقين والتي قامت الدولة بدعمها كمنصة ” إحسان ” ومنصة ” جود الإسكان ” والمنصات الرسمية المصرح لها بالعمل الخيري ، والتي تخضع لرقابة تامة ولله الحمد .

وفي الآونة الأخيرة وبالتحديد في منطقة حائل شاهدنا جهود رجال الأمن تتظافر بالقبض على المتسولين في الأماكن العامة ومتابعتهم والإمساك بهم فقد لاحظنا مؤخراً وفي هذا الشهر بالتحديد والذي تكثر فيه تلك الظاهرة خفة تلك الفئة من المتسولين في المنطقة نظير جهود رجال الأمن حفظهم الله والتي تواصل عملها بشكل يومي بالكشف عن تلك العصابات .

وليعي المواطن مسؤولية دفع الأموال لمصادر مجهولة وغير معروفة قد تسبب الضرر عليه أو على وطنه ودينه .

وعليه بالتوجه للمنصات الرسمية ودفعها لمستحقيها والابتعاد عن العشوائية في العطاء دون النظر للعواقب والتأكد من تلك الحالات التي نراها، وأن نعي أن أمن الوطن يجب المحافظة عليه من المخربين والمفسدين .

وعلينا أيضاً أن نحافظ ونعين ولاة أمرنا حفظهم الله وأجهزتنا الأمنية على الوقوف ضد كل من يسعى أن يضر بهذا الوطن الغالي . وأن نعزز الوقوف مع الحالات المستحقة دون دفعها لغير مستحقيها بشكل قد يضر أمن هذا الوطن .

فلا نكن مساعدين لعباءات التستر خلف دعم الجريمة لتلك العصابات المنتشرة الغير مستحقة .