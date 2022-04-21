المرصد_الفلكي يوضح الظروف العلمية لرؤية #هلال_شوال #عاجل

علن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير ، اليوم الخميس ، أنه سيقوم برصد هلال شهر شوال 1443 .

وبين المرصد الظروف العلمية لرؤية الهلال ، موضحا أنه بعدم إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد ليوم السبت 29 رمضان الموافق 30 أبريل 2022 حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية إن القمر سيغرب قبل الشمس وسيحدث الاقتران الساعه 11.28 حسب توقيت الرياض.

وأشار إلى أنه يوم الأحد 30 رمضان الموافق 1 مايو 2022، ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6.47 ويغرب الهلال الساعة 7.24 .

أما في موقع المرصد الفلكي فستغرب الشمس الساعة 6.28 عند درجة 287 وسيغرب الهلال الساعة 7.06 عند درجة 289 أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 38 دقيقة بارتفاع 8.1 درجة واستطالة 9 درجات .