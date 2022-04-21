روسيا تحافظ على سرية أعضاء بديل ” #سويفت” 

حذف البنك المركزي قائمة المؤسسات المشاركة في “النظام البديل” التي قام بنشرها على موقعه الإلكتروني، بعد يوم واحد من إعلان محافظة بنك روسيا المركزي، إلفيرا نابيولينا، عما وصفته ببديل نظام “سويفت” للمدفوعات المالية.

و قال البنك إنه لن يكشف علانية عن المشاركين في هذا النظام.

وقالت الخدمة الصحفية في البنك: “قررنا عدم الإعلان عن قائمة الشركات المرتبطة بالنظام في ظل الظروف الراهنة، ولكن يستطيع مستخدمو النظام الاطلاع على القائمة”.

وأنشأت روسيا هذا النظام في عام 2014 بعد الموجات الأولى من العقوبات بسبب غزوها شبه جزيرة القرم، وقد أبلغت نابيولينا المشرّعين يوم الثلاثاء، بأن البنك المركزي سيستمر في إضافة أعضاء جدد، وفقاً لما نقلته وكالة “إنترفاكس”.

وأضافت نابيولينا: “لم يهرع الشركاء الأجانب للانضمام إلى النظام، إلى أن برز التهديد بالعزل عن نظام (سويفت). نتوقع أن يكونوا مستعدين الآن بشكل أكبر”.

واختفت منشورات عدة، بما فيها قائمة المشاركين، من الموقع الإلكتروني للبنك المركزي في الأسابيع التالية لغزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، والذي أدى إلى فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي أيضاً.

وقال البنك يوم الثلاثاء، إنه لن ينشر البيانات ربع السنوية بشأن الجدول الزمني لسداد الديون الخارجية بعد الآن، علماً أنه سبق وأوقف أيضاً نشر بعض المعلومات التفصيلية عن احتياطيه.

وأدت العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فُرضت على روسيا في أعقاب غزوها أوكرانيا، إلى عزل العديد من البنوك الروسية الكبرى عن نظام “سويفت”. إلا أن نابيولينا أبلغت البرلمان، يوم الإثنين، بأن 52 مؤسسة من 12 دولة ستشارك في النظام البديل. نشر البنك قائمة بتلك المؤسسات على موقعه الإلكتروني، لكنه حذفها مؤخراً.