ارتفاع سعر #الذهب في #السعودية.. وعيار 24 عند 235 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 21 أبريل 2022، ارتفاعا رغم تراجع المعدن الأصفر بالسوق العالمي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية ، اليوم ، نحو 235.63 ريال (62.81 دولار) مقابل 234.36 ريال (62.5 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق)، اليوم، إلى نحو 206.18 ريال (54.96 دولار) مقابل 205.07 ريال (54.68 دولار)

وشملت الأرتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، مستهل التعاملات الصباحية اليوم ، إلى 176.72 ريال (47.11 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب الذهب الاقتصادي في السعودية، عيار 14، اليوم، نحو 137.45 ريال (36.64 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم ، ارتفاعا لنحو 7.328 ألف ريال (1954 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، بمستهل تعاملات اليوم، نحو 1649 ريالا (439.71 دولار).