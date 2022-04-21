بوتن يأمر بعدم اقتحام آخر معقل #أوكراني متبق في #ماريوبول

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته، اليوم الخميس، بعدم اقتحام آخر معقل أوكراني متبق في مدينة ماريوبول المحاصرة وإغلاقها .

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ فلاديمير بوتن، اليوم الخميس، بسيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال شويغو: “لقد حررت القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية ماريوبول”. ووفقا له، فإن الأعضاء المتبقين من الوحدات القومية قد لجأوا إلى المنطقة الصناعية لمصنع الصلب في آزوفستال.

وهنأ بوتن الوزير شويغو على نجاح العملية في ماريوبول، مشيراً إلى أنه “لا حاجة لاقتحام المنطقة الصناعية في ماريوبول”، وأكد أن روسيا “تضمن عدم التعرض والتعامل باحترام مع القوات الأوكرانية التي تغادر منشأة أزوفستال”، وفقما نقلت “رويترز”.

وقال شويغو لبوتين إن مصنع الصلب مترامي الأطراف “آزوفستال” حيث تتحصن القوات الأوكرانية “مغلق بشكل آمن”، مضيفاً أن بقية المدينة “تم تحريرها”، وهو ما أشاد به بوتين بأنه “نجاح”.

ومن جانبه قال شويغو “إنه ما زال هناك مقاتلون أوكرانيون في مصنع أزوفستال”، مضيفاً أن “الوضع في ماريوبول هادئ ويسمح بعودة المدنيين”. وأكد وزير الدفاع استسلام 1478 من المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول، وإجلاء أكثر من 142 ألف مدني من المدينة.